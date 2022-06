Gewapende jongeman (19) op campus Vives krijgt toch proces: “Onderzoeken of voorwaarden internering wel voldaan zijn”

Jules V., de 19-jarige man die in oktober vorig jaar de hogeschoolcampus van Vives in Kortrijk op stelten zette met een airsoftgeweer, zal toch voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen. Het parket vorderde de internering voor jongeman maar zijn advocaat Stijn Dewolf verzette zich daartegen. “We onderzoeken nog of de noodzaak tot internering actueel bestaat en of alle wettelijke criteria voldaan zijn.”

Op donderdag 7 oktober vorig jaar ging de campus van hogeschool Vives in Kortrijk volledig in lockdown na meldingen over een mogelijk gewapende man die er rondliep. Een buspassagier had hem zien uitstappen met wat op een vuurwapen leek en sloeg alarm. De ordediensten kwamen meteen massaal ter plaatse en er volgde een klopjacht die bijna de hele dag duurde.

In een doodlopend steegje in Avelgem konden speciale eenheden de verdachte uiteindelijk zonder veel weerstand overmeesteren. Het bleek om Jules V. te gaan, een toen 18-jarige jongeman die problemen had met drugs en zijn mentale gezondheid. Het geweer dat hij bij had leek weliswaar levensecht, maar het bleek om een airsoftwapen te gaan dat alleen plastic balletjes afvuurt.

Psychiatrische instelling

Na de feiten zat Jules V. enkele dagen in voorhechtenis, maar mocht daarna de gevangenis inruilen voor een gesloten afdeling van een psychiatrische instelling. Daar verbleef hij de afgelopen maanden terwijl het onderzoek naar zijn daden gevoerd werd. Dat is nu afgerond en het Openbaar Ministerie kwam tot de conclusie dat een internering aangewezen was voor Jules V. Dat zou ook betekenen dat er geen proces zou komen over de feiten van 7 oktober.

Zijn advocaat Stijn Dewolf ging echter niet zonder meer akkoord met de vordering van het parket en vroeg om een uitstel. “Om iemand te interneren moeten voldoende zwaarwichtige misdrijven bewezen zijn en moet die persoon ook op het moment van de beslissing een gevaar voor de samenleving zijn. We doen momenteel nog bijkomend onderzoek of alle criteria hiervoor voldaan zijn. Ik ga akkoord met het parket dat Jules geholpen moet worden, maar de noodzaak om al dan niet te interneren staat daar los van. Bovendien is de realiteit dat geïnterneerden vaak niet meer terecht kunnen in de vrijwillige hulpverlening. Bovendien kunnen ze door plaatsgebrek vaak pas na een maandenlange wachttijd terecht in de daarvoor voorziene psychiatrische instellingen, zodat zij in afwachting in de gevangenis verblijven.”

De raadkamer verwees de zaak daarop door naar de correctionele rechtbank. Die kan ook nog oordelen over de vordering tot internering.

