PSG-voorzitetr Nasser Al-Khelaïfi ook in beroep vrijgesproken in zaak rond tv-rechten

Nasser Al-Khelaïfi, de voorzitter van beIN Media en voetbalclub Paris Saint-Germain, is vrijdag door de federale rechtbank van Bellinzona in Zwitserland opnieuw vrijgesproken in een zaak rond tv-rechten waarbij ook voormalig FIFA-topman Jérôme Valcke betrokken was. Valcke werd in dezelfde zaak ook vrijgesproken, maar kreeg in een andere affaire een voorwaardelijke straf van elf maanden wegens “passieve corruptie” en “valsheid in geschrifte”.