Dertiger die studente probeerde te verkrachten, blijft in de cel: “Ze was een toevallig slachtoffer, hij heeft haar niet achtervolgd”

De man die verdacht wordt van een poging tot verkrachting van een studente in Brugge blijft in de cel. Het zou gaan om een 37-jarige Roemeen. De raadkamer heeft zijn aanhouding bevestigd en met een maand verlengd.

De feiten deden zich zondag voor ter hoogte van de fietsenstalling van Kotville, een studentenvoorziening in de Joseph Wautersstraat in Sint-Michiels. Een jonge vrouw die er op kot zit, had nog maar net haar fiets weggezet in de ondergrondse fietsenstalling van het gebouw toen ze werd vastgegrepen door een onbekende man.

LEES OOK. Kotgenoten voorkomen verkrachting van studente in Brugge, politie kan vluchtende dader van snelweg plukken

De dader haalde zijn geslachtsdeel boven waarop het slachtoffer om hulp schreeuwde. Enkele medestudenten snelden ter hulp waarop de dader op de vlucht sloeg.

Zwijgrecht

Volgens getuigen ging de verdachte ervandoor in een wagen met Franse nummerplaat. Op basis van die nummerplaat kon de snelwegpolitie de verdachte enige tijd later klissen. De man werd aangehouden en vrijdag heeft de raadkamer die aanhouding met een maand verlengd.

“We hebben ons niet verzet tegen die beslissing en wachten het onderzoek af”, zegt advocate Iris Rogiers. “Onze cliënt weigert voorlopig om een verklaring af te leggen. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht.”

Toevallig slachtoffer

Wat de man precies bezielde, is dus niet duidelijk. Wie hij precies is, staat evenmin vast. Hij maakt gebruik van meerdere aliassen maar beweert een 37-jarige Roemeen te zijn. “Wat wel vaststaat, is dat hij het slachtoffer niet heeft achtervolgd”, zo gaat meester Rogiers verder. “Het was een toevallig slachtoffer. Mijn cliënt heeft ook een blanco strafregister. Er wordt een DNA-onderzoek uitgevoerd en er is ook een psychiater aangesteld.”