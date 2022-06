Man die mensen doodde met messen en pijl en boog in Noorse Konberg veroordeeld tot psychiatrische internering

De Noorse justitie heeft de Deense man veroordeeld die in oktober 2021 in Noorwegen met pijlen naar onbekenden schoot en vijf mensen doodde. Dat blijkt vrijdag uit een vonnis dat is vrijgegeven. Dat de man geïnterneerd wordt, komt niet als een verrassing, aangezien zowel het parket als de verdediging had gepleit voor opsluiting in een gespecialiseerde inrichting in plaats van een gevangenisstraf.

In oktober teisterde de 38-jarige Espen Andersen Brathen Kongsberg, een rustige stad in het zuidoosten van Noorwegen. In en rond een supermarkt viel hij meerdere mensen aan met pijl en boog. Vervolgens stak hij vier vrouwen en één man tussen 52 en 78 jaar oud neer in hun woning of op straat. Amper 35 minuten na de eerste meldingen werd hij gearresteerd. Hij had messen, een boog en 62 pijlen mee.

Hij werd snel in een medische instelling ondergebracht. Drie deskundigen kwamen tot het besluit dat hij sinds 2007 aan paranoïde schizofrenie lijdt. Aan het begin van zijn proces in het Noorse Hokksund in mei pleitte hij schuldig aan vijf moorden en elf moordpogingen. Hij vertelde de rechters dat hij de aanval had uitgevoerd om in een betere plek te reïncarneren.

In het verdict, dat vrijdag werd uitgesproken, stellen de rechters dat “de beklaagde door zijn aandoening duidelijk problemen had met begrijpen en functioneren” op het moment van de aanval. “Het hof oordeelt dus dat de beklaagde voor geen van de tenlasteleggingen strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld”, klinkt het nog.