Extra geld houdt cultuurhuizen met negatief advies dan toch aan boord

De beoordelingscommissie die zich buigt over de werkingssubsidies in de Vlaamse culturele sector bracht in maart een aantal verrassende adviezen uit. Zo kregen het Antwerpse Toneelhuis en Z33 in Hasselt een negatief advies.

De regering heeft nu beslist om de komende vijf jaar elk jaar 178 miljoen uit te trekken, tegenover 153 miljoen vandaag. Op die manier kunnen alle organisaties die een positieve beoordeling kregen maar buiten het budget vielen, toch worden ondersteund. Het gaat bijvoorbeeld om het orkest Anima Eterna, Speelteater Kopergietery en theatergezelschap De Roovers.

Ook negen organisaties die een negatief advies kregen, behouden hun werkingssubsidies. Het gaat onder meer om Toneelhuis, het hedendaags klassieke muziekensemble Ictus, muziekensemble Casco Phil, podiumkunstcollectief Needcompany en kunsthuis Z33.