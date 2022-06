Twintig jaar geleden al besliste de overheid om 800 gevaarlijke kruispunten in Vlaanderen weg te werken. Dat zou vijf jaar in beslag nemen en een grote stap zijn richting minder doden in het verkeer. Maar pas over twee jaar, in 2024, zal het laatste punt op de zwarte lijst daadwerkelijk aangepakt worden. Hoe heeft het zo lang kunnen duren?