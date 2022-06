Winkelkar bijna 5 procent duurder in amper twee maanden tijd, en het zal nóg stijgen

Net geen vijf procent extra in amper twee maanden tijd. En producten die zelfs tot 76,9 procent duurder werden in die periode. De winkelkar pluimt onze portemonnee. Dat stelde onze Winkelkar Watcher vast. In april checkte Chris Snick de prijzen van 39 voedingsproducten in zes supermarkten, op 20 juni deed hij hetzelfde. Experten zijn niet verbaasd, volgens hen zou alles nóg duurder moeten zijn. Maar waarom lijken Nutella en co. dan immuun voor de stijgingen?