Kampioen AC Milan opent seizoen met thuiswedstrijd, Romelu Lukaku en Inter op bezoek bij promovendus

Ook Divock Origi maakt in principe nog transfervrij de overstap naar de Rossoneri, die vorig seizoen voor het eerst in elf jaar nog eens de Scudetto wonnen. Voor de fiere Milanezen was dat de negentiende landstitel in de clubgeschiedenis.

Stadsgenoot en eeuwige rivaal Inter, waar de transfer op uitleenbasis van Romelu Lukaku eerstdaags zal afgerond worden, trekt op de openingsspeeldag op verplaatsing naar promovendus Lecce. Inter werd vorig seizoen vicekampioen en wil komende voetbaljaargang beter doen. Ook de komst van de Argentijnse international Paulo Dybala zou nog in de pijplijn zitten. Napoli, waar Dries Mertens hoopt op een contractverlenging en daarvoor zelfs fors zou willen inleveren, start de competitie eveneens met een uitwedstrijd. De nummer drie van vorig seizoen gaat op bezoek bij Hellas Verona. Juventus werd vorig seizoen pas vierde en hoopt die kater snel door te spoelen, te beginnen met de thuiswedstrijd tegen Sassuolo.

© ISOPIX

Op de vijfde speeldag volgt al de eerste Derby della Madonnina tussen Inter en Milan. De 13e en 27e speeldag staan eveneens in het teken van derby’s: dan worden telkens de Derby della Capitale tussen AS Roma en Lazio, en de Derby d’Italia tussen Juve en Inter afgewerkt.

In het najaar ligt de competitie een tijdlang stil vanwege het WK in Qatar. Tussen 14 november en 3 januari zijn er geen competitiewedstrijden. De 38e en laatste speeldag wordt pas tijdens het eerste weekend van juni 2023 afgewerkt.