Prijsanalist Colruyt: “Ik zag nog nooit zoveel prijsschommelingen als nu”

Nu het leven fors duurder is geworden, letten we nog meer op de prijzen. Maar terwijl wij het doen voor onze favoriete pot choco, een kilo gehakt of een fles schuimwijn, doet Geert De Brakeleer (51) het voor álle voedingsproducten van álle supermarkten. Omdat het zijn job is. Bij Colruyt. “Ons team checkt dagelijks 62.000 prijzen in andere winkels. En we zagen nooit zo veel prijsveranderingen als nu.”

Onder de noemer ‘Colruyt Laagste Prijzen’ gaat de keten er prat op dat ze voor álle dezelfde en gelijkaardige producten de goedkoopste zijn. Dag na dag. Maar wie wil reageren op de prijs van de concurrent, moet natuurlijk ook weten hoeveel centen die exact vraagt. Dus heeft Colruyt al vijftig jaar lang een team dat constant alle mogelijke filialen van Aldi, Delhaize, Carrefour, Lidl, ... afschuimt. “Tot de kleinste buurtsuper in elke uithoek van het land”, zegt prijsanalist en -adviseur Geert De Brakeleer. “We hebben ruim zestig mensen die dagelijks de prijzen en promo’s van elk duizend producten checken in verschillende winkels. Vroeger deden ze dat door met papieren fiches tussen de rekken te lopen om te noteren, nu heeft iedereen een smartphone met onze app, waarin al die producten staan. Wat sneller gaat: zodra ze die prijzen ingeven, komen die al direct in het systeem, dat ze automatisch verwerkt en indien nodig ook meteen de prijs in de winkel aanpast. De tijd dat er tienduizenden prijzen manueel moesten worden ingegeven, is gelukkig voorbij.”

“Onze software screent ook dagelijks meerdere keren de prijzen en promoties op de sites van de conculega’s. Het online verhaal heeft ons werk wel wat makkelijker gemaakt, dat gaat automatisch. Al kunnen we er ons niet volledig op baseren: meestal staat niet het volledige assortiment online. Sommige concurrenten plaatsen zelfs geen enkel product of prijs op hun site. Andere halen in prijs verlaagde artikelen er ook vaak selectief af. We gaan dus nog steeds de baan op. Of ze het in die winkels leuk vinden dat wij daar rondlopen om hun prijzen te noteren? We zijn niet altijd even welkom, maar doorgaans maken ze er zich niet druk over. Omdat zij net hetzelfde doen. Iedereen houdt bij iedereen de prijs in de gaten. Al doen wij dat het uitgebreidst van allemaal.”

Wat klopt, Aldi laat bijvoorbeeld weten dat ook zij fysiek naar andere winkels trekken om prijzen te checken, maar dat hun dienst slechts uit vier mensen bestaat.

Vergelijken in labo

“Het zijn drukke tijden”, zegt Geert De Brakeleer. “Ik werk sinds 2011 op deze dienst en zag nooit zo veel prijsschommelingen. Wat een verschil met tijdens corona, toen bewoog er veel minder. Maar nu alle prijzen én ook de supermarkten onder druk staan, verandert het constant. In het begin van het jaar zag je dat sommige producenten of ketens nog wat de boot probeerden af te houden, maar uiteindelijk moet iedereen die gestegen kosten toch doorrekenen. En ik verwacht eerlijk gezegd niet dat het snel opnieuw rustig wordt.”

“Wat het vaakst fluctueert in prijs? Groenten en fruit schommelen altijd, maar dat is omdat die markt werkt met dagprijzen. Dat is ook in normale jaren zo. Vooral bij olie en vetten zien we momenteel uitzonderlijk veel stijgingen. En sinds enkele weken kwamen daar ook de zuivelproducten bij.”

“De grootste uitdaging binnen onze job? Niet zozeer het bijhouden van die prijzen of promoties, maar het vergelijken ervan. Bij A-merken is dat simpel. Nutella is Nutella. Enkel de pot kan wat groter of kleiner zijn, dan vergelijken we de prijs per kilogram. Bij huismerken is dat veel moeilijker, die zijn zo divers in samenstelling. Dus hebben we hier ook nog eens zestig mensen in dienst die niets anders doen dan voor ons aanbod – in een doorsnee winkel hebben we 9.000 producten – op zoek te gaan naar gelijkaardige artikelen bij de concurrentie. En dan vergelijken ze die om te zien welke gelijkaardig zijn. Desnoods controleert onze eigen kwaliteitsdienst de samenstelling ervan. We moeten het kunnen staven. Want als er morgen een klant belt met de melding dat huismerkkoffie A van winkel X goedkoper is dan die van ons, dan moeten we toch een goeie uitleg hebben waarom dat zo is.”