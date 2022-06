Massabijeenkomsten annuleren vanwege apenpokken niet nodig, oordeelt WHO

Op dit moment raadt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet aan om festivals en andere massabijeenkomsten te annuleren in gebieden waar apenpokken zijn uitgebroken. “We willen eerder mensen informeren”, klinkt het.

“Wij raden eerder aan om risico-evaluaties te doen, voorzorgsmaatregelen te nemen en vooral te communiceren vooraleer een evenement te organiseren”, zegt Amaia Artazcoz Glaria, WHO-specialist in massabijeenkomsten.

De WHO raadt de autoriteiten en organisatoren aan om die evenementen te identificeren die een groter risico vormen voor besmetting met apenpokken. Daarnaast hamert de WHO erop dat de autoriteiten de bevolking goed informeert over de evolutie van de uitbraak en “fake news meteen de kop indrukt”.

De WHO maakte donderdag bekend dat wereldwijd intussen bijna 5.000 gevallen van apenpokken vastgesteld zijn. Europa wordt het zwaarst getroffen. Het virus is al in een 40-tal landen vastgesteld waar het tot in mei quasi niet voorkwam. Volgens de Amerikaans gezondheidsautoriteit CDC zijn er 3.308 gevallen geregistreerd. Uit cijfers van de WHO zijn er nog eens 1.600 besmettingen in acht Afrikaanse landen die al jarenlang dergelijke uitbraken kennen.

In ons land zijn tot nu toe 77 bevestigde gevallen van apenpokken geregistreerd en 1 mogelijk geval, zo maakte Sciensano woensdag nog bekend. Het gaat om 43 patiënten in Vlaanderen, 28 in Brussel en 7 in Wallonië. Alle gevallen zijn mannen, en de leeftijd varieert tussen 20 en 62 jaar.