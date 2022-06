Ambitieuze tweedeklasser KMSK Deinze haalt Spaanse doelman: “Heel wat potentieel voor toekomst”

KMSK Deinze wil zo snel mogelijk de stap naar eerste klasse zetten. Plannen voor een nieuw stadion zijn er al, maar ook het sportieve krijgt meer een meer vorm. De transfer van de 24-jarige Ignacio ‘Nacho’ Miras Blanco past in dat plaatje.

Na een jeugdopleiding bij Granada keepte Nacho Miras een seizoen bij de U19 van Atlético Sanluqueño. Vervolgens vertrok hij op een Amerikaans avontuur bij Valparaiso Crusaders en North Carolina FC U23. In 2019 tekende de Spanjaard bij Réal Balompédica Linense in de Spaanse lagere reeksen. Daar stond hij vorig jaar dertig wedstrijden onder de lat. Hij wist daarin dertien keer de nul te houden, een knappe statistiek van de jonge doelman.

“Ik ben enorm blij om hier in Deinze te zijn”, reageert Nacho Miras. “Ik ben ervan overtuigd dat dit een geweldig seizoen gaat worden en kan niet wachten om aan de slag te gaan om de ambities van de club en de fans waar te maken.”

Ook de Spaanse sportief directeur Adrian Esparraga kijkt uit naar de samenwerking. “Nacho is een fantastische keeper met heel wat potentieel voor de toekomst. Zijn reflexen op het doel zijn geweldig, hij heeft een competitieve mentaliteit en kan ook een leidersfiguur op het veld zijn. Ook zijn voetenwerk is zeer goed, wat belangrijk is voor de aanvallende fasen.”