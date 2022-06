Vlaamse regering creëert twee nieuwe nooddorpen voor 2.000 Oekraïense vluchtelingen

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn in Vlaanderen al meer dan 15.000 vluchtelingen opgevangen. Meer dan 10.000 beschikbare opvangplaatsen zijn nog niet ingenomen, maar verrassend genoeg is er wel al sprake van een tekort. Veel Oekraïners verblijven tot op heden bij particulieren, maar het was niet de bedoeling dat die opvang langer dan drie maanden zou duren. Veel vrijwilligers kloppen dan ook bij hun gemeente aan voor een oplossing, zeker nu de zomervakantie in aantocht is. Een pak Oekraïners zal daarom straks de overstap moeten maken van opvang bij particulieren naar plaatsen in de collectieve opvang.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) en minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) gingen dan ook op zoek naar extra plaatsen. Hun plan kreeg vrijdag groen licht op de ministerraad.

Grote kanshebber

Bedoeling is dat er zo’n 2.000 plaatsen bijkomen in nooddorpen. Het bestaande dorp op Linkeroever (Antwerpen), dat nu berekend is op 400 à 450 man en nog maar voor de helft is ingenomen, wordt straks uitgebreid naar 1.000 plaatsen. Het tweede andere bestaande nooddorp in Mechelen kon sowieso niet meer uitbreiden, waardoor de ministers op zoek moesten naar nieuwe locaties. Er komen twee nieuwe nooddorpen, één in Gent en een ander op een plaats die nog moet worden gezocht. De provincie Limburg is wel de grootste kanshebber.

Het Gentse stadsbestuur liet eerder al weten een nooddorp te willen bouwen, maar keek voor de financiering naar de Vlaamse regering. Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) wil in elk geval met de bevoegde ministers aan tafel gaan zitten om alle modaliteiten te bespreken. Waar het nooddorp exact zal komen, is nog niet duidelijk.

Meer geld voor gemeenten

De Vlaamse regering hoopt dat de lokale besturen ook nog voor een pak extra plaatsen zorgt. Het gaat dan om locaties met minstens 15 plaatsen. Steden en gemeenten krijgen daar straks 1.180 euro per opvangplaats voor. Dat is 180 euro meer dan tot nu toe het geval was. Locaties met minder dan 15 plaatsen zijn goed voor 1.055 euro. Somers en Diependaele komen zo tegemoet aan de vraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, die stelde dat de huidige financiering niet volstond en extra geld vroeg.

Om binnen enkele maanden tijd aan 30.000 opvangplaatsen te komen, ziet Vlaanderen ook nog een rol weggelegd voor vakantiedorpen en hotels. Dat was tot nu toe niet echt een succes, maar na de zomervakantie zou de opvang daar toch vlotter moeten lopen, luidt het.