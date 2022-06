Wat een pech: man ziet op bewakingsbeelden hoe pakje van Bol.com aan voordeur wordt geplaatst… waarna vuilnismannen het meenemen

Sascha Van Stichel zal zich dit spijtige voorval nog een hele tijd herinneren. Ondanks dat de man uit Halle woensdag een melding kreeg van Bol.com dat zijn pakje was geleverd, hadden hij en zijn vriendin niks ontvangen. De beelden die de deurbelcamera had vastgelegd, brachten duidelijkheid: enkele vuilnismannen dachten dat het om oud papier ging en namen zijn bestelling mee. “Ik was eerst wat verbouwereerd, maar kan er nu wel de humor van inzien”, vertelde hij achteraf. “Daarom heb ik de beelden ook na elkaar gemonteerd.”

Sascha had dinsdagavond kattenbakvulling besteld via de site. “Dat ging zoals gewoonlijk de dag nadien geleverd worden”, aldus de man. “We waren op het moment van de levering niet thuis en hadden de notificatie van onze deurbel ook gemist. Later op de namiddag kwam mijn vriendin thuis, zag ze de notificatie dat het pakket geleverd was, maar vond het nergens.” Het koppel besloot nadien om de beelden van de deurbel te bekijken, met het gekende resultaat.

De man nam de dag zelf nog contact op met de klantendienst. “Na mijn verhaal bleef het wel even stil aan de andere kant van de lijn. Na het opsturen van mijn beelden hebben ze meteen de bestelling opnieuw verstuurd. Bol.com zal nu uitvechten met PostNL wat er verder moet gebeuren.”

Ondanks de vervelende situatie kan Sascha er intussen mee lachen. Niettemin stelt hij zich wel vragen bij de manier waarop bezorgdiensten omgaan met bestellingen. “Ik begrijp dat ze onder heel hoge druk staan en dat het zeker geen makkelijke job is. Maar in onze leveringsvoorkeuren staat duidelijk dat als wij niet thuis zijn, het pakket bij de buren moet worden aangeboden of naar een postpunt moet worden gebracht”, stelt hij. “Jammer genoeg is het niet de eerste keer dat we hier problemen mee ondervinden. Sprekend voorbeeld: de kattenbakvulling die Bol.com ons opnieuw heeft toegestuurd, staat momenteel weer aan mijn voordeur. Deze keer gelukkig niet naast oud papier.”

(kmlo)