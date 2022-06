Hij is leider van de grootste regeringspartij, toch staakt Paul Magnette mee: “Het is mijn recht, mijn plicht daar te zijn”

Als Paul Magnette spreekt, dan luistert de Wetstraat aandachtig. De PS-voorzitter leidt de grootste partij van de federale regering én is de grote hoop van zijn N-VA-collega Bart De Wever om een confederale omwenteling te realiseren in 2024. Maar dezer dagen is Magnette vooral bezig met de koopkracht. “De bedrijven zeggen altijd dat er geen marge is om daar iets aan te doen. Dat klopt gewoon niet.”