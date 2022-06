IN BEELD. Het extravagante vakantiehuisje van Poetin

Diep in de bossen van de noord-Russische regio Karelië, aan de oevers van Ladogameer, staat ‘Fisherman’s Hut’. Zes jaar geleden rapporteerde de Russische tv-zender Dozhd al dat het vermoedelijk om een luxueus buitenverblijf van de Russische president Poetin ging. Zij ontdekten dat het gebouw en het omliggende land eigendom was van verschillende bedrijven waarvan miljardair Yuri Kovalchuk eigenaar is. Hij wordt vaak gelinkt aan Poetin.

LEES OOK. Veel geheime domeinen, één geheime domeinnaam: het was altijd een mysterie hoe rijk Poetin is, tot nu

Maar er is ook nog een andere link tussen al die betrokken bedrijven. Ze gebruiken namelijk allemaal hetzelfde maildomeinnaam: LLCInvest.ru. Dat ontdekte het internationaal onderzoekscollectief OCCRP onlangs. Zij kregen duizenden gelekte mails over ‘Fisherman’s Hut’ in handen van twee bouwbedrijven. Dat mailverkeer toont aan hoe de bedrijven samenwerken en dat het niet zomaar om een ‘buitenverblijfje’ gaat.

© © Architectural workshop of E.Yu.Merkuriev

Marmeren vloer

Het oorspronkelijke gebouw van ‘Fisherman’s Hut was klaar in augustus 2012 en won verschillende awards voor het design. Maar het bleef niet bij één ‘hut’. In 2013 kwam er op het domein een nieuwe structuur bij. Die werd in 2018 in het Russische kadaster omschreven als ‘schuur.’ Volgens de gelekte e-mails gaat het in werkelijkheid om een enorme ruimte die voor entertainment doeleinden zou kunnen gebruikt worden. Zo zou er een eetkamer van zo’n 200 vierkante meter zijn. Er zit ook een volledig professionele brouwerij in het gebouw ter waarde van 345.000 euro waar elke dag 47 liter bier kan gebrouwen worden. Naast het gebouw zijn ook twee kleinere zwembaden.

Het OCCRP verduidelijkt dat het moeilijk is in te schatten wat het gebouw kost, maar één document uit 2015 gaf aan dat de algemene bouwwerken alleen al, zonder meubels, afwerking of verlichting, zo’n 187 miljoen roebel zou gekost hebben. Omgerekend was dat toen 3,5 miljoen dollar.

In 2021 werd nog een apart gebouw geplaatst. Het gaat om een gebouw van twee verdiepen met een reusachtige professionele keuken. Op de tweede verdieping zijn vier kleinere slaapkamers die vermoedelijk voor het personeel zijn.

© full house design

Tuinhuis

Enkele maanden later kwam er nog een gebouw bij. Dat kreeg de naam ‘Garden House’ en uit plattegronden, blauwdrukken en schema’s van het interieur blijkt dat het huis met zes slaapkamers geheel doorspekt is met halfedelstenen zoals lapis lazuli, een diepblauwe edelsteen waarvan wordt gezegd dat hij genezende eigenschappen heeft, en labradoriet, een lichtgevend kristal waarvan sommigen zweren dat het angst en stress kan verlichten. Er zijn ook zes badkamers die elk zo’n 46.000 dollar kosten. De kranen hebben een prijskaartje van meer dan 10.000 dollar en de douchekop alleen al zou 4.600 dollar kosten. In het midden van het gebouw is ook een binnenzwembad met een waterval.

© Full House Design

Drie architecten die door het OCCRP geïnterviewd werden omschreven het interieur van het Garden House als “premium” en “luxueus”. “Je kunt zo’n project alleen bouwen met een onbeperkt budget”, klonk het. “Voor mij is het dezelfde categorie als het hebben van een gouden toilet.”

(sgg)