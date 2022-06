EU gaat nauwer coördineren in gascrisis

“De Europese Commissie gaat een stuurgroep in het leven roepen die vergelijkbaar zal zijn met de stuurgroep tijdens de coronacrisis, waarbij experts regelmatig samenzitten en coördineren. Met de vaccins gebeurde dat meermaals per week”, legde De Croo uit.

De lidstaten moeten volgens de premier bijvoorbeeld gedetailleerder gaan coördineren over het aanvullen van de gasreserves voor komende winter. Daarnaast moeten er afspraken worden gemaakt met de industrie en de stroomproducenten “om te zorgen dat eenzijdige beslissingen als die van Duitsland vermeden kunnen worden”.

De beslissing van Berlijn, dat wegens de verminderde aanvoer uit Rusland de alarmfase van het noodplan heeft afgekondigd, was volgens De Croo een “wake-upcall” die het debat onder de Europese leiders gestuurd heeft. “Iedereen begrijpt goed dat een goed beheer van de energiemarkt de beste manier is om de economische schade de komende jaren te beperken.”

Gemeenschappelijke aankopen

Ook Commmissievoorzitter Ursula von der Leyen wees er na de top op dat de EU voorbereid moet zijn op “verdere disrupties van de gasleveringen”. “We hebben alle nationale noodplannen bekeken en werken nu aan een gemeenschappelijk Europees vraagreductieplan - met de industrie, maar ook met de 27 lidstaten. In juli ga ik dit plan aan de leiders voorstellen”, zei ze.

Premier De Croo wil alvast dat het platform voor de gemeenschappelijke aankoop van gas de komende weken op toerental komt en dat er wordt gebruikgemaakt van prijsplafonneringen “mocht dat op een bepaald moment nuttig zijn”.

Niet alle lidstaten zien gemeenschappelijke aankopen zitten. “Bij de vaccins was het in het begin ook ieder voor zich, tot iedereen besefte dat dit niet werkte”, aldus De Croo. “Als we elk in onze hoek beslissingen nemen zoals dat de voorbije week gebeurd is, gaan we allemaal apart ten onder.”

Meer Europese coördinatie kan volgens De Croo op zich al een impact hebben op de prijzen. “Als de boodschap geven dat we coördineren en dat ook gaan doen, dan kan dat de volatiliteit van de prijzen al wat milderen”, besloot hij.

RePowerEu

Duitsland en Nederland maakten de voorbije dagen bekend dat ze opnieuw een beroep doen op kolencentrales om hun gasvoorraden te ontzien. Maar ondanks alle turbulenties komt er geen terugkeer naar goedkopere fossiele brandstoffen, zei Commissievoorzitter von der Leyen. “Naast het geven van tijdelijke en gerichte steun aan kwetsbare gezinnen en bedrijven is het essentieel om onze economieën en samenlevingen te helpen zich aan de nieuwe omstandigheden aan te passen. De grondoorzaak van onze problemen is onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, en daar moeten we vanaf.”

Met REPowerEU beschikt Europa reeds over een plan om dat te realiseren. Het achterliggende idee is de energiebevoorrading meer te diversifiëren, de energie-efficiëntie op te voeren en meer duurzame energie te produceren. “En we zien al resultaat”, zei von der Leyen. “De LNG-leveringen vanuit de Verenigde Staten liggen dit jaar al 75 procent hoger dan vorig jaar. We hebben een samenwerkingsovereenkomst met Egypte en Israël ondertekend en de aanvoer van pijplijngas vanuit Noorwegen ligt 15 procent hoger, vanuit Azerbeidzjan 90 procent.”