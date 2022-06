Donald Muylle, man van 100 miljoen, houdt het bescheiden: “Als ik de wereld wil zien, kijk ik wel op Google Maps”

Feest ten huize Donald Muylle (69). Tenminste dat zou je denken nu Dovy Keukens in 2021 voor het eerst meer dan 100 miljoen euro omzet draaide. Liefst een vijfde meer dan een jaar eerder, en toch knalde de champagne niet. “Ik kon het afgelopen jaar niet veel genieten, lag vooral wakker. Omdat we geen grondstoffen, toestellen of werkvolk vonden.” En sowieso is het ‘breed laten hangen’ zijn ding niet. “Mijn verste reis? Gran Canaria. Wil ik de wereld zien, dan kijk ik op Google Maps.”