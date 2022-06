Optimistische Marc Brys tijdens stage OH Leuven: “We zijn al veel meer versterkt dan vorig jaar op deze datum”

Volledig is de kern van OH Leuven zeker nog niet en net als in de winter is het wachten op een spits, maar Marc Brys is wel tevreden met de groep waar hij momenteel over beschikt. De nieuwkomers laten een goede indruk op stage in het Nederlandse Horst en dat doet ook tester Sander Coopman. “Als de competitie dichterbij komt, ga ik de keuze maken of ik hem wil houden”, zegt de OHL-coach over de middenvelder die einde contract is bij Antwerp.