Van “het leven heeft gewonnen” tot “aanval op essentiële vrijheden”: gemengde reacties op vernietiging van abortusarrest Roe v. Wade

Barack Obama

“Vandaag heeft het Hooggerechtshof niet alleen een precedent van bijna 50 jaar ongedaan gemaakt, het heeft ook de meest intense en persoonlijke beslissing die iemand kan nemen gedegradeerd tot de grillen van politici en ideologen. Dit is een aanval op de essentiële vrijheden van miljoenen Amerikanen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Pearl Jam

De band Pearl Jam plaatste op het officiële account van de band een niet mis te begrijpen boodschap. “Niemand, niet de regering, niet de politici, niet het Hooggerechtshof mag de toegang tot abortus en anticonceptie verhinderen. Mensen moeten de vrijheid hebben om te kiezen.”

Eddie Vedder van de band Pearl Jam — © EPA

Mike Pence

De vicepresident onder Donald Trump juicht de vernietiging van het arrest toe. “Vandaag heeft het leven gewonnen. Door Roe v. Wade te vernietigen, heeft het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten het Amerikaanse volk een nieuw begin voor het leven gegeven.”

“Door de abortuskwestie terug te brengen naar de staten en de mensen, heeft dit Hooggerechtshof een historisch onrecht rechtgezet. Het Hooggerechtshof bevestigt dat het Amerikaanse volk het recht heeft om zichzelf op staatsniveau te besturen op een manier die in overeenstemming is met hun waarden en ambities.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Planned Parenthood

De Amerikaanse non-profitorganisatie die pleit voor de bescherming en uitbreiding van de abortuswet, is ondersteboven van de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof, maar blijft strijdvaardig. “We weten dat je op dit moment veel dingen voelt – pijn, woede, verwarring. Wat je ook voelt, het is oké. We zijn hier bij je – en we zullen nooit stoppen met voor je te vechten.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nancy Pelosi

De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden noemt de beslissing van het Hooggerechtshof schandalig en hartverscheurend. “Dankzij Donald Trump, Mitch McConnell, de Republikeinse Partij en hun overgrote meerderheid in het Hooggerechtshof hebben Amerikaanse vrouwen tegenwoordig minder vrijheid dan hun moeders. Radicale Republikeinen gaan hun kruistocht nu voortzetten om gezondheidsvrijheid te criminaliseren. In het Congres beramen de Republikeinen een landelijk abortusverbod. In de staten willen de Republikeinen artsen arresteren voor het aanbieden van reproductieve zorg en vrouwen voor het afbreken van een zwangerschap. Republikeisne extremisten dreigen zelfs anticonceptie, in-vitrofertilisatie en zorg na een miskraam strafbaar te stellen.”

“De fundamentele gezondheidsbeslissingen van een vrouw zijn haar eigen beslissingen, in overleg met haar arts en haar dierbaren – en mogen niet worden gedicteerd door extreemrechtse politici. Terwijl de Republikeinen vrouwen willen straffen en controleren, zullen de Democraten woest blijven vechten om Roe v. Wade in de wet te verankeren. Maar vergis je niet: de rechten van vrouwen en alle Amerikanen staan ​​in november op de agenda.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hilary Clinton

De voormalige presidentskandidate en vrouw van voormalig president Bill Clinton noemt de beslissing een stap terug voor vrouwen- en mensenrechten. “De meeste Amerikanen geloven dat de beslissing om een kind te krijgen een van de heiligste beslissingen is die er is, en dat dergelijke beslissingen tussen patiënten en hun artsen moeten blijven.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Kevin McCarthy

De Republikeinse fractieleider in het Huis van Afgevaardigden heeft zijn steun uitgesproken voor het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof om Roe v. Wade te vernietigen. “Elk ongeboren kind is kostbaar, buitengewoon en verdient bescherming. Ik juich deze historische uitspraak die talloze onschuldige levens zal redden toe”, tweet hij. “De rechtbank heeft groot gelijk om de macht terug te geven aan de gekozen volksvertegenwoordigers in het congres en de staten om de ongeborenen te beschermen.”