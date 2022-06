In Nederland is sekslijn-miljonair George Skene (64) overleden. De man verdiende grof geld aan hitsige mannen die naar vooraf ingesproken pikante verhaaltjes luisterden en intussen vergaten dat de teller tikte. Vandaag zijn de sekslijnen in Vlaanderen over hun hoogtepunt heen, al zorgde corona nog wel voor een kleine heropflakkering.