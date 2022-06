Door het schrappen van Roe vs. Wade zal het weldra niet meer overal in Amerika legaal zijn om voor abortus te kiezen. “Er zullen heus niet mínder abortussen plaatsvinden, maar het zal gebeuren in obscure praktijken, soms met de dood tot gevolg”, zeggen abortusexperts. De beslissing raakt ook Belgische vrouwen die worstelen met hun zwangerschapskeuze.