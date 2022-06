Ryanair ziet “minimale verstoringen” door staking in België

De staking van de in België gebaseerde piloten en cabinemedewerkers van Ryanair leidt slechts tot “minimale verstoringen”. Dat is het standpunt van de directie van de Ierse luchtvaartmaatschappij. “Meer dan 60 procent van het normale vliegschema van en naar de luchthaven van Charleroi en Zaventem wordt vrijdag uitgevoerd”, zegt Ryanair in een persbericht. En over het hele netwerk is vrijdag “minder dan 2 procent van de 3.000 vluchten door stakingen geïmpacteerd”.

De piloten en het cabinepersoneel van Ryanair die in België gebaseerd zijn, werden opgeroepen om vanaf vrijdag het werk neer te leggen tot en met zondag. Zij voeren actie tegen de volgens hen slechte werkomstandigheden. Ryanair leeft de Belgische arbeidswetgeving niet na, zeiden de vakbonden in de aanloop naar de staking. “Er is geen Belgische personeelsdienst, de verloning is te laag en zelfs de Belgische minimumlonen worden niet gerespecteerd.”

De christelijke vakbond kondigde donderdag aan dat “door de hoge actiebereidheid van het personeel alle vluchten vertrekkend vanuit België” van Ryanair geannuleerd zijn in Charleroi en Zaventem. Het gaat dan om alle vluchten met in België gestationeerd personeel, wat voor de vakbond betekent dat de staking algemeen is.

Maar meer dan de helft van de Ryanair-vluchten van en naar België wordt uitgevoerd met vliegtuigen en crews die in een ander land gebaseerd zijn. De claim van de vakbonden en die van de directie zijn dus niet per se tegenstrijdig.

(Lees verder onder de foto)

© AFP

Vluchten geschrapt

Concreet zijn er op Brussels Airport vrijdag, zaterdag en zondag in totaal een dertigtal vluchten geschrapt (elke dag vijf vertrekkende en vijf aankomende), op de luchthaven van Charleroi gaat het om een 250-tal vluchten op drie dagen (127 vertrekkende vluchten, zei de luchthavenuitbater, waarvan er dan ook geen terugkerende vlucht is).

Ook in andere landen zijn er stakingen gepland bij Ryanair om gelijkaardige redenen. Vrijdag startten ook in Spanje en Portugal stakingsacties, zaterdag zouden Frankrijk en Italië volgen.

Maar “er zijn vrijdag geen vluchten verstoord in Italië, Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk of Ierland”, stelt Ryanair. “De grote meerderheid van de bemanningen werkt zoals normaal.”

Ook tijdens het weekend verwacht de directie naar eigen zeggen weinig of geen impact van de “zeer kleine en weinig gesteunde werkonderbrekingen”. De vliegschema’s in Frankrijk, Italië en Spanje kunnen zaterdag en zondag wel in de war geraken, maar dat heeft volgens Ryanair te maken met een staking van Franse luchtverkeersleiders in Marseille. Die staking kan gevolgen hebben voor vliegtuigen die door het Franse luchtruim vliegen.

Kijkend naar het volledige netwerk van de Ierse lowcostmaatschappij, verwacht Ryanair dat zaterdag en zondag, net als vrijdag, “98 procent van de 3.000 dagelijkse vluchten normaal zal verlopen”.