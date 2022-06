Donald Trump prijst besluit Hooggerechtshof VS om Roe vs. Wade te vernietigen

Voormalig president Donald Trump prijst het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof om Roe vs. Wade, en dus het grondwettelijke recht van vrouwen op abortus, te schrappen. “Dit is in overeenstemming met de grondwet en rechten worden teruggeven terwijl dat al veel eerder had moeten gebeuren. Dit legt het terug bij de staten waar het altijd al thuishoorde”, vertelt hij aan nieuwszender Fox News.