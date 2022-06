Nederlandse koning Willem-Alexander grijpt in bij vraag over liefdesleven Amalia: “Sorry, ze is 18”

Koning Willem-Alexander kwam vrijdagmiddag tijdens een gesprek met de pers op Paleis Noordeinde in Den Haag op voor zijn dochter Amalia toen hij vond dat een verslaggever te lang doorvroeg naar het liefdesleven van zijn dochter. Het gesprek was na de jaarlijkse zomerfotosessie van de koning en zijn gezin.

Op de eerste vraag van de betreffende verslaggever, of Amalia gelukkig is in de liefde, had de prinses zich duidelijk goed voorbereid. “Ontzettend gelukkig, want ik ervaar enorm veel liefde van de mensen om mij heen”, zei de Prinses van Oranje. “Ik weet ook dat dat niet het antwoord op is waar u op doelt, maar dat hou ik liever voor mezelf. Maar ik beloof dat als er iemand serieus is, dat u de eerste bent die het hoort.”

Zo makkelijk kwam de prinses er echter niet van af, want de tv-verslaggever vroeg nog even door. Of haar antwoord betekende dat ze nu dus geen relatie heeft, wilde hij weten. Voor de koning het moment om in te grijpen. “Sorry, mijn dochter is 18”, zei hij. “Ze gaat studeren, ze begint net het leven uit te vinden. Ik hoop dat ze heel veel leuke mensen tegenkomt. U zal niet de eerste zijn die het als allereerste hoort en ook niet nummer twee, maar ik denk dat als mijn dochter de man vindt met wie ze uiteindelijk wil trouwen, dat ze het op dat moment misschien tegen u zal zeggen.”

Op een volgende vraag van de verslaggever, of Amalia het lastig vindt dat ze tegenwoordig weleens in ‘de bladen’ staat, gaf de prinses weer zelf antwoord. “Het is lastig want dat waren wel momenten waarop ik dacht dat ik privé ergens was. Maar het hoort erbij en ik ben dankbaar voor de privacy die mij op andere momenten wel wordt gegund.”

De fotosessie zou dit jaar op het Zuiderstrand bij Den Haag zijn, maar werd vanwege de voorspelde code geel in de provincie Zuid-Holland op het laatste moment verplaatst naar Paleis Noordeinde. Het was de eerste keer dat de 18-jarige Amalia deelnam aan het traditionele persgesprek waarbij verder ook haar vader en koningin Máxima aanwezig waren.