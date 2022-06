De laagste lonen tot 2.900 euro bruto merken op vandaag steeds minder in hun portefeuille wanneer hun baas hen een opslag geeft. Alleenstaanden en alleenstaande ouders in die loonklasse zijn de grootste slachtoffers. Die laatsten houden volgens een nieuwe studie nog geen 10 procent over in hun hand van wat de baas extra voor hen betaalt.