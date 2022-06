Vincent Kompany: “Ik denk er niet aan om spelers van Anderlecht te halen. Ik wil mijn ex-club geen schade toebrengen”

Dit is het relaas van de eerste persconferentie van Vincent Kompany (36) bij zijn nieuwe club. Als Kompany spreekt, willen we erbij zijn. Vorige week gingen we al op verkenning in zijn nieuwe werkomgeving, gisteren mochten we Vince The Prince voor het eerst vragen stellen. Goedlachs verklaarde hij zijn keuze voor Burnley FC, kwam hij terug op zijn “fantastische” trainersavontuur bij Anderlecht en ontkrachtte én bevestigde hij de eerste hardnekkige (transfer)geruchten.