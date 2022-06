Lula ligt in peilingen ver voor op Bolsonaro

De Braziliaanse oud-president Luiz Inacio Lula da Silva lijkt op weg om in oktober opnieuw president te worden. — © AFP

De Braziliaanse oud-president Luiz Inacio Lula da Silva blijft in de peilingen zijn ruime voorsprong op huidig president Jair Bolsonaro vasthouden. Als die trend zich doorzet, kan Lula bij de presidentsverkiezingen van oktober al in de eerste ronde verkozen worden tot nieuwe president.

De 76-jarige linkse leider Lula is goed voor 47 procent van de stemintenties, terwijl zijn rivaal momenteel 28 procent van de stemmen achter zich zou krijgen. Dat blijkt donderdag uit een opiniepeiling door het instituut Datafolha, voor de krant Folha de Sao Paulo. Een maand geleden had Lula al een gelijkaardige voorsprong op de rechts-populist.

Als enkel de geldige stemmen in rekening genomen worden, komt Lula uit op 53 en Bolsonaro op 32 procent. Als het resultaat op 2 oktober in dezelfde lijn ligt, dan is er geen tweede ronde nodig. Mocht het toch tot een tweede ronde komen, op 30 oktober, dan haalt Lula met 57 procent een duidelijk mandaat, tegen 34 procent voor de huidige president.

Inflatie

Die tweestrijd stelt de andere kandidaten voor het ambt van president in de schaduw. In de recentste peiling komt de centrumrechtse Ciro Gomes ver na Bolsonaro uit, met 8 procent van de stemintenties. Twee andere kandidaten halen nog 2 en 1 procent, respectievelijk André Janone en Simone Tebet.

De oplopende inflatie tast Bolsonaro’s populariteit aan, nadat hij eerder ook al kritiek kreeg voor zijn rampzalig beheer van de coronapandemie.