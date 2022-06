Amber Heard gaat in beroep in smaadproces: “Dat doe je als je weet dat je gelijk hebt”

Actrice Amber Heard gaan in beroep tegen de uitspraak in het bijzonder gemediatiseerde proces waarin ze rechtover haar ex-man, acteur Johnny Depp stond. Hun advocaten zouden vrijdag de regeling tussen de twee partijen afwerken, maar in de plaats daarvan liet Heards verdediging weten dat ze in beroep gaat. “Je vraagt niet om gratie als je onschuldig bent, en je weigert niet om in beroep te gaan als je weet dat je gelijk hebt”, aldus een woordvoerder voor de actrice.