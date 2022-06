Protesten in New York tegen abortusbeslissing Hooggerechtshof over ‘Roe vs Wade’: “Mijn verkrachter heeft meer rechten dan ik”

Na de historische beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het grondwettelijke recht van vrouwen op abortus te vernietigen, zijn onder meer in New York mensen op straat gekomen om protest aan te tekenen. Nabij Washington Square Park, in Manhattan, verzamelden minstens 1.000 actievoerders, en de menigte groeide snel aan. Ook op andere plaatsen in de Verenigde Staten staan acties gepland.

De betogers in New York dragen borden mee met daarop slogans als “Mijn verkrachter heeft meer rechten dan ik”, en riepen dat “abortus een mensenrecht is”. Verschillende vrouwenrechtenorganisaties hadden opgeroepen tot het protest in New York.

LEES OOK. Hooggerechtshof schrapt ‘Roe vs. Wade’: is abortus dan meteen weer verboden in de VS? En wat heeft Trump daarmee te maken? (+)

Het Amerikaanse Hooggerechtshof vernietigde vrijdag het grondwettelijke recht van vrouwen op abortus. Het overwegend conservatieve hof maakte zo de weg vrij voor de vijftig staten om zelf te besluiten of abortus is toegestaan.

© REUTERS

Een aantal conservatieve staten, waaronder Missouri, South Dakota en Indiana, lieten al weten tot afschaffing te zullen overgaan. Naar verwachting keurt ongeveer de helft van de staten wetgeving goed die in een of andere vorm het recht op abortus inperkt.

LEES OOK. Abortusexperts na Roe vs. Wade: “Aantal abortussen zal niet verminderen, maar ze zullen wel onveiliger verlopen” (+)

Gouverneurs van enkele liberale staten kondigden dan weer aan dat ze het abortusrecht willen beschermen. In Sacramento, hoofdstad van de staat Californië ondertekende gouverneur Gavin Newsom vrijdag al een nieuwe wet die Californische abortusaanbieders beschermt tegen civielrechtelijke uitspraken in andere staten. Het is volgens het kantoor van de gouverneur “een van de meer dan twaalf aan abortus gerelateerde wetten die hij in de nabije toekomst zal bekrachtigen”.

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP

© REUTERS