Roeselare

Eindelijk. Na twee jaar kunnen de Roeselaarse Batjes eindelijk opnieuw in vol ornaat georganiseerd worden. De knaldrang – of batjesdrang zoals burgemeester Kris Declercq het noemt – is groot. En dat was al op de openingsavond duidelijk merkbaar: de Rodenbach vloeide rijkelijk en de sfeer was navenant.