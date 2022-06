Unizo: “Vlaamse kmo’s bijna even ontevreden over economie als in 2020”

De ontevredenheid van Vlaamse kmo’s over de economie is bijna even groot als tijdens coronajaar 2020. Dat blijkt uit de laatste kmo-barometer van ondernemersorganisatie Unizo,

Unizo polst elk kwartaal naar het vertrouwen van de kmo’s. Al voor het derde kwartaal op rij zijn er meer negatief dan positief gestemde ondernemers. “Er is absoluut nog geen sprake van een herstel van het ondernemersvertrouwen nu er quasi geen coronamaatregelen meer van toepassing zijn”, zegt topman Danny Van Assche. “Vooral de zeer negatieve score voor de indicator tevredenheid over de economie is opvallend. De stijgende prijzen van grondstoffen, materialen, energie en transport plus de ongeziene indexatie van loonkosten bezorgt ondernemers kopzorgen.”

Verder blijkt nog dat de ondernemers zich zorgen maken over de rendabiliteit. Ze slagen er niet of moeilijk in om de gestegen kosten door te reken en dat knaagt aan de marges. De indicatoren uit de barometer die peilen naar de toekomstverwachtingen, scoren het laagst sinds begin 2020. Toen kregen de kmo’s volop te maken met de gevolgen van de coronacrisis en de veiligheidsmaatregelen.

Energiefactuur

“De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zorgen voor onzekerheid en de energiefactuur weegt zwaar door. Door de automatische indexering krijgen we te maken met een loon-prijsspiraal, want de kosten blijven stijgen”, stelt Van Assche nog. “De vakbonden genieten nog na van hun actiedag maandag, maar intussen kreunen de ondernemers wel onder de kostenlast.”

Door de grote druk op de rendabiliteit vreest Unizo voor een stijgend aantal faillissementen de volgende maanden.

De ondernemersorganisatie ziet oplossingen in een aanpassing aan de automatische loonindexering gecombineerd met een fiscale hervorming waardoor wie werkt meer wordt beloond.