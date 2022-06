Afobe wordt dan toch niet de nieuwe spits van Club Brugge, overeenkomst springt in extremis af

De transfer van Benik Afobe van Stoke City naar Club Brugge leek lang in de maak, maar gaat nu toch niet door. De Engelsen zouden meer vragen voor hun spits dan blauw-zwart bereid is te betalen. Club trekt het nu opnieuw naar de transfermarkt, op zoek naar offensieve versterkingen. Ferran Jutgla blijft zo - samen met de terugkerende Loïs Openda - de enige offensieve versterking voor Club Brugge.

Afobe genoot zijn jeugdopleiding bij Arsenal, dat hem enkele keren verhuurde en in 2015 definitief verkocht aan Wolverhampton voor 2,6 miljoen euro. Dat bleek een succes, want een jaar en 21 doelpunten later trok hij voor 13,3 miljoen euro naar Bournemouth, dat toen in de Premier League uitkwam.

Op het allerhoogste niveau in Engeland liep het minder vlot, met tien doelpunten in twee seizoenen. Toch vond Stoke City hem in de winter van 2019 nog 13,5 miljoen euro waard. Al liep het daar de voorbije seizoenen moeizaam en werd hij uitgeleend aan Bristol City, Trabzonspor en Millwall. Bij die laatste scoorde Afobe dit seizoen nog 12 keer uit 37 wedstrijden in The Championship.