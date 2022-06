Taiwo Awoniyi (ex-Moeskroen en AA Gent) wordt recordtransfer van Nottingham Forest

De 24-jarige Awoniyi was het voorbije seizoen een sensatie in de Bundesliga. Bij Union Berlin scoorde hij, in alle competities samen, 20 goals in 43 matchen. De Nigeriaan begon zijn profcarrière bij Liverpool, dat hem uitleende aan Moeskroen (2017-2018 en 2019) en AA Gent (2018-2019). Vooral bij de Henegouwers vond hij vlotjes de weg naar de netten, met 21 goals in 47 wedstrijden.

Nottingham Forest slaagde er het voorbije seizoen in om na 23 jaar afwezigheid terug te keren naar de Premier League. Awoniyi is hun eerste inkomende transfer.