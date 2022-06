Sammy Mahdi met 96% van stemmen verkozen tot nieuwe CD&V-voorzitter: “We moeten onze voet durven te zetten”

Op de CD&V-familiedag is Sammy Mahdi vanmiddag voorgesteld als nieuwe voorzitter. Hij was de enige kandidaat, kreeg 96 procent van de stemmen, en zal Joachim Coens opvolgen na diens ontslag. Mahdi gaf in zijn toespraak alvast mee dat de CD&V z’n voet zal zetten in bepaalde thema’s. De nieuwe voorzitter wil onder meer een belastingverlaging op arbeid. Wat hem betreft blijft de index - die de koopkracht van werknemers moet beschermen - behouden.

Wat iedereen al wist, is vandaag ook formeel bevestigd. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, is de nieuwe voorzitter van CD&V. In een toespraak aan de leden van zijn partij legde Mahdi uit hoe hij de christendemocratie erbovenop zal proberen te helpen. “Ik weet hoe groot de uitdaging is”, sprak hij. “We moeten nederig zijn, het wordt pittig. Te vaak blijven mensen onverschillig als je hen vraagt waar CD&V voor staat. Terwijl we de beste mensen hebben: lokaal, Vlaams, federaal en in Europa. Niemand spant zich zo hard in voor de bevolking als de christendemocraten. Maar we gaan meer moeten doen dan dat alleen.”

“We moeten beseffen wat de uitdagingen zijn van de mensen. Die ongerust zijn in een wereld die lamaar sneller verandert. Waar mensen hun facturen almaar moeilijker betaald krijgen. En waar mensen ook voelen dat ze de sociale binding kwijtspelen. In zo’n wereld heeft de christendemocratie de juiste recepten.”

Joachim Coens en Sammy Mahdi. — © put

Mahdi kondigde aan dat de partij niet langer meegaand zal zijn en dat hij op z’n strepen zal staan. “We moeten onze voet durven te zetten voor de thema’s waar wij voor staan en zeggen: tot hier en niet verder.”

Daarop duidde Mahdi enkele van die thema’s. Zo zei hij dat de index, als bescherming van de koopkracht, onaangeroerd zal blijven. En ook over de belastingen had Mahdi nieuws: “We willen graag wereldkampioen zijn, in héél wat zaken. Maar niet in het betalen van belastingen op arbeid. Die ambitie hebben wij niet en als de andere partijen dat gevoel delen, mogen ze het ons komen zeggen. Want wij gaan nog voor het zomerreces een fiscale hervorming op tafel leggen. De andere partijen kunnen dan laten weten of zij ook niet langer wereldkampioen willen zijn in die belastingsdruk op arbeid.” Ook op vlak van klimaat is Mahdi ambitieus, met een kleine uithaal naar Groen: “Wij zijn de originele groene partij, en ook de enige verstandige groene partij.”

Afscheidnemend voorzitter Joachim Coens gaf in Plopsaland een afscheidstoespraak. “Sammy, er is heel veel gebeurd, de afgelopen jaren. De partij is niet meer die van 2019. Nu is het aan jou om het gezicht te zijn van de nieuwe koers. Het is aan ons om vooruit te kijken en om in dat vooruitkijken niemand achter te laten. Laat ruimte aan die vele jonge onbevangen mensen in de nieuwe partijraad. Om de frisse wind te laten waaien die we nodig hebben.”

“Het was goed”

Ook op zijn eigen voorzitterschap blikte Coens nog even terug. “Dit is mijn eerste familiedag als voorzitter en meteen als de laatste. Corona heeft verhinderd om veel bij jullie te zijn. Ik had jullie meer willen ontmoeten. Er zijn veel dingen waar ik van genoten heb, ook zaken die ik anders had moeten doen. Maar al bij al was het goed.”

Wie Mahdi opvolgt als staatssecretaris is nog onduidelijk. Nathalie Muylle, voormalig minister in de federale regering, zou vriendelijk bedankt hebben voor de post. Mogelijk zou de partijtop haar dit weekend nog proberen te overtuigen om het toch te doen.