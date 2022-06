Julie Biesmans ziet werkpunten voor Red Flames na zege tegen Noord-Ierland: “Moeten beter beginnen”

Zondag spelen de Red Flames tegen Oostenrijk hun derde van vier oefenduels in de aanloop naar het EK deze zomer. Eerder verloren de Flames al 0-3 van Engeland en versloegen ze Noord-Ierland met 4-1. Ondanks die laatste zege ziet Julie Biesmans nog werkpunten. “We moeten klaar zijn van bij de aftrap, op het EK mag zoiets niet gebeuren”, liet ze vanmiddag optekenen tijdens de fandag in Tubeke.

“Het begin van onze match was niet goed”, aldus Biesmans. “Dat is moeilijk uit te leggen. We waren een beetje verrast door het tempo en de duelkracht van de Noord-Ierse vrouwen. Ik denk dat het in het hoofd zit, maar op het EK mag zoiets niet gebeuren. Een vroeg doelpunt kan het verschil maken.”

Honderden supporters op fandag

Biesmans vond wel dat de ploeg goed reageerde na het tegendoelpunt. “We hebben in de tweede helft getoond goed te kunnen voetballen. Noord-Ierland viel twintig minuten voor tijd dan ook nog eens met tien. Fysiek hebben we vervolgens de overhand genomen, daar mogen we tevreden mee zijn.”

Het is vandaag een unieke dag voor de Red Flames. In Tubeke vindt hun eerste fandag plaats en voor de open training kwamen honderden supporters opdagen. “Het is de eerste keer dat ik zoveel mensen op een training zie”, glimlachte Biesmans. “Het is altijd leuk te zien dat er zoveel supporters achter ons staan. Dat geeft een boost voor het EK.”