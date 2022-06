Ziekenhuispersoneel gooit overleden prematuurtje per ongeluk weg

Een te vroeg geboren baby die het uiteindelijk niet gehaald heeft, is in een ziekenhuis in Boston per ongeluk weggegooid met het ziekenhuisafval. De ouders dienen nu en klacht in tegen het ziekenhuis. “Het is alsof ons dochtertje een tweede keer stierf”, zeggen ze.

Alana Ross (37) en Daniel McCarthy (38) hoopten dat hun dochtertje Everleigh, die drie maanden te vroeg geboren werd, het toch zou halen. Artsen in het Brigham and Women’s Hospital in Boston hebben er ook alles aan gedaan. Maar een bloeding in de hersenen werd de premature baby uiteindelijk toch fataal.

Het meisje woog slechts een kilogram toen ze geboren werd. En de ouders wisten dat de kans groot was dat het fataal zou aflopen. Maar ze zijn tot op het laatste moment blijven geloven in een goede afloop.

Toen het meisje stierf, wachtten de ouders nog een andere zware beproeving. Ze wilden hun dochtertje begraven. Maar het lichaampje bleef verdwenen.

Erger nog, ziekenhuispersoneel had het lakentje waarin Everleigh lag per ongeluk waarschijnlijk aanzien als bevuild linnen en weggegooid.

“Het voelde alsof ze een tweede keer stierf”, zeggen de ouders aan The New York Times.

Het koppel kreeg eerst als twee miskramen. De zwangerschap van Everleigh verliep goed, tot ze plots met spoed en veel te vroeg moest bevallen.

Alana Ross en Daniel McCarthy hebben nu een klacht ingediend tegen het ziekenhuis en hebben een vooraanstaande advocaat onder de arm genomen.

Volgens het politierapport gaf de patholoog toe dat hij linnengoed op een roestvrijstalen dienblad had gezien. Hij zei dat hij ze had weggegooid in een zak die bedoeld was voor vuile materialen.

Lichaampje niet meer gevonden

Ambtenaren hebben ook vernomen dat een afvalverwerkingsbedrijf het ziekenhuisafval naar stortplaatsen in South Carolina en New Hampshire stuurt, of dat het in een andere faciliteit wordt verbrand.

Volgens een politierapport doorzochten agenten en medewerkers tijdens het gruwelijke incident twee keer een afvalcentrum in de wijk Roxbury in Boston. Te midden van vuile ziekenhuisjassen, met bloed doordrenkte kleren en vodden, en vuil beddengoed en handdoeken, konden ze geen lichaampje vinden, aldus het rapport.

Het ziekenhuis heeft zich al uitvoerig verontschuldigd en heeft ook maatregelen genomen zodat pijnlijke incidenten als dit in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Verder onthouden ze zich van commentaar omdat er een gerechtelijk onderzoek loopt.