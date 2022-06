PSV meldt zich voor toptalent Xavi Simons

Paris Saint-Germain stelt alles in het werk om Simons te behouden. De Franse topclub ziet volop doorgroeipotentie in de Nederlandse jeugdinternational, die in 2019 vanuit de academie van FC Barcelona de overstap naar PSG maakte. Het probleem is dat Simons (19) weinig speeltijd krijgt in Parijs (elf optredens in het eerste met in totaal 331 speelminuten) en het voor zijn ontwikkeling wellicht goed is om elders meer aan spelen toe te komen. Simons wordt begeleid door het makelaarskantoor van wijlen Mino Raiola, waar technisch manager John de Jong en algemeen directeur Marcel Brands van PSV een goede relatie mee onderhouden.

Keuze

Eerder deze window wist PSV zich al te versterken met de transfervrije doelman Walter Benitez, die ook begeleid wordt door het agentschap van wijlen Raiola. Door het vertrek van Mario Götze naar Eintracht Frankfurt kan PSV een creatieve aanvallende middenvelder goed gebruiken. Simons heeft behalve uit PSV en PSG de keuze uit een reeks aan clubs. Onder andere ook Bayer Leverkusen en zijn vorige werkgever FC Barcelona worden met de middenvelder in verband gebracht.

PSV timmert flink aan de weg op de transfermarkt. De eerder genoemde Benitez, derde doelman Boy Waterman en Ki-Jana Hoever werden al vastgelegd. PSV hoopt op korte termijn ook de komst van Manchester City-huurling Savinho af te ronden en mikt op een rentree van spits Luuk de Jong in Eindhoven.