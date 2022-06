Nieuwe spits Jutgla scoort meteen twee keer voor Club Brugge in eerste oefenpartij

We moesten ons zaterdag een beetje opwarmen aan het debuut van de nieuwkomers, want een sterrenslag in het Belfius Basecamp was het heus nog niet. Alle internationals bij Club Brugge hebben vrij tot 4 juli: voor de eerste helft stuurde Hoefkens zijn sterkst mogelijke ploeg in de wei. Vormer, Mata en Nsoki deden mee, net als Jutgla, Meijer en de opgeviste Otasowie. Aan de overkant, bij Thes Sport, ook een opvallende naam: Marnick Vermijl, op een blauwe maandag nog aan de slag bij Manchester United.

Thes Sport verweerde zich kranig, maar het was Club Brugge dat voor de rust op voorsprong klom. Een listig doorsteekballetje van Vormer werd afgelegd door belofte Talbi, die Jutgla zijn eerste treffer in blauw-zwarte loondienst op een schoteltje aanbood. Opvallend: vooral Rik De Mil verzorgde de coaching bij Club, terwijl Hoefkens vooral superviseerde. Wanneer er écht iets naar zijn zin was, ging de nieuwe T1 eens rechtstaan en zijn stem verheffen. Maar de opdracht van zaterdagmiddag was duidelijk: minuten sprokkelen, ritme opdoen. De landskampioen had nog maar vijf dagen training in de benen.

Nog voor de rust werd het 0-2, opnieuw Barcelona-aanwinst Jutgla die centraal voorin speelde. Mata kon zijn voet tegen een bal zetten en zonderde - zonder het zelf te weten - Jutgla af voor de goal, die kurkdroog afwerkte. Een lekker debuut voor de Spanjaard, die tijdens de rust - net zoals de hele ploeg - binnen mocht blijven. Hoefkens koos ervoor om de tweede helft grotendeels met de beloften te spelen, Balanta en Ricca waren de uitzondering op de regel.

Na de rust had de partij weinig om het lijf: Balanta maakte in de slotfase nog de 3-0 vanop de stip.

Club Brugge

Eerste helft: Shinton, Noski, Otasowie, Meijer, Mata, Vormer, Mbamba, Sandra, Talbi, Nusa, Jutgla

Tweede helft: Shinton, Sabbe, Hautekiet, Spileers, Ricca, Sylla, Audoor, Balanta, Engels, Servais, Vermant (75’ Diawara)

Doelpunten: 21’ Jutgla 1-0, 33’ Jutgla 2-0, 84’ Balanta (strafschop)

