Erdogan ziet geen vooruitgang rond NAVO-toetreding Zweden

Erdogan had zaterdag een telefoongesprek met de Zweedse premier Magdalena Andersson. Erdogan eist dat Zweden maatregelen neemt tegen terrorisme.

Turkije beschuldigt Zweden er onder meer van onderdak te geven aan militanten van de Koerdische arbeiderspartij PKK, die Ankara als terroristen beschouwt.

Zweden was in de jaren tachtig een van de eerste landen om de PKK als terreurorganisatie te beschouwen, maar net als vele andere Westerse landen steunde het wel de Syrisch-Koerdische militie YPG, die banden heeft met de PKK en aan de zijde van de Amerikanen vocht tegen IS in Syrië.