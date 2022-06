Nieuwe KV Mechelen-trainer Buijs verliest eerste (oefen)wedstrijd in nieuwe kleuren

Na de 7-0 winst tegen Heule heeft KV Kortrijk opnieuw een zege geboekt in hun oefencampagne. Trainer Danny Buijs sluit zo zijn eerste wedstrijd in dienst van KV Mechelen niet in stijl af. In het Guldensporenstadion werd het 3-1 na twee doelpunten van Habib Guèye, eentje van David Henen en Yonas Malede.

Het was KV Kortrijk dat het felst aan de match begon. Via de voet van Gueye kwam rood-wit meteen op voorsprong. KV Mechelen zocht zijn spel, maar vond het niet meteen. De Kerels tikten aardig rond en het was Henen die een lang uitgesponnen één-twee knap voorbij doelman Thoelen trapte. Nog geen vijf minuten later was het weer raak. Doelpuntenmaker Gueye deed er nog eentje bij, na slap verdedigend werk van aanwinst Lavalée. Zo tankten beide Kortrijkse spitsen meteen vertrouwen en werd de Mechelse verdediging enkele malen op proef gesteld.

Buijs stuurde in het begin van de tweede helft elf nieuwe namen het veld op. Malede kwam twee keer in de buurt van keeper Deman, maar het was Kortrijk die opnieuw de bovenhand nam. Met een 3-0 score op het bord vermaakten de thuisfans zich. Enkele combinaties werden luid toegejuicht door het publiek, wat altijd goed is voor het vertrouwen. Malede zorgde nog met een mooie knal in de benedenhoek voor de 3-1.

KV Mechelen trapt zijn oefencampagne af met een valse noot. Het zag ook nog Storm naar de kant gaan met een blessure aan de adductoren. KV Kortrijk wint opnieuw en trekt binnen drie dagen op stage naar Nederland waar ze oefenen tegen Dordrecht. µ

Eerste helft:

Opstelling eerste helft KV Kortrijk: Vandenberghe, Mehssatou, Watanabe, Sissoko, D’Haene, De Bruyn, Benchaib, Challouk, Mbayo, Henen, Gueye

Opstelling eerste helft KV Mechelen: Thoelen, Swers, Wouters, Hairemans, Hernandez, Lavalée, Schoofs, Dailly (31’ Kalulika), Dassy, Vanlerberghe, Lefrancq

Tweede helft:

Opstelling tweede helft KV Kortrijk: Deman, Mehssatou (70’ Nait-Birrou) , Watanabe (63’ Matanda), Sissoko (88’ Defour), D’Haene (70’ Ocansey) , De Bruyn (70’ Decoene), Benchaib (86’ Benoit), Challouk (78’ Roelandt), Mbayo (72’ Luqman), De Neve, Herrmann

Opstelling tweede helft KV Mechelen: Coucke, Van Hecke, Malede, Storm (70’ Kalulika), Van Hoorenbeeck, Engvall, Peyre, Raemaekers, Shved, Asare, Van Den Eynden

Doelpuntenmakers: 9’ Gueye 1-0, 34’ Henen 2-0, 39’ Gueye 3-0, 73’ Malede 3-1