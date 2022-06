Valse start voor Felice Mazzu en Anderlecht: paars-wit verliest eerste vriendschappelijke wedstrijd tegen STVV

De eerste wedstrijd van Felice Mazzu met Anderlecht is niet verlopen volgens plan. Paars-wit verloor in een vriendschappelijke wedstrijd van STVV. Mazzu gunde 22 spelers speelminuten, waaronder veel jeugd.

BEKIJK. Kleinzoon van legende Paul Van Himst scoort eigen doelpunt bij debuut voor Anderlecht

Zaterdagnamiddag speelde Anderlecht zijn eerste wedstrijd van het seizoen tegen STVV. Het was een eerste kennismaking met het Anderlecht van nieuwe trainer Felice Mazzu.

Hij speelde met twee verschillende elftallen voor en na rust. Nieuwkomers Abdulrazak en Angulo zaten nog niet in de selectie, ook Kana, Trebel en Gomez waren afwezig. Paars-wit speelde met een 3-5-2 zoals Mazzu dat ook deed bij Union.

Ook zijn typische verticaliteit was aanwezig, al was het voor Anderlecht moeilijk om aan kansen te geraken in de eerste helft. Pas na 40 minuten kon het een eerste keer op doel schieten met spits Lucas Stassin.

© BELGA

Dan was STVV gevaarlijker. Het kon profiteren van een slechte pass van Amando Lapage, kleinzoon van Anderlecht-icoon Paul van Himst, maar Hendrik Van Crombrugge zat in de weg. Na 20 minuten kwam STVV toch op voorsprong na een eigen doelpunt van Lapage (0-1). Hij devieerde een hoekschop ongelukkig in het eigen doel.

Na de rust zagen we bij Anderlecht elf nieuwe namen, en paars-wit werd ook dreigender. Michel Vlap kwam het dichtst bij de gelijkmaker met een vrije trap tegen de deklat. De Nederlander wilt zich bewijzen bij Anderlecht en speelde met veel enthousiasme.

Maar het bleef 0-1, waardoor Mazzu bij Anderlecht begint met een valse start. Het was voor paars-wit wel nog maar de eerste wedstrijd, nadat het woensdag pas de trainingen aanvatte.

© BELGA

© BELGA

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen