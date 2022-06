Philippe Clement heeft eerste transfer beet: Takumi Minamino verlaat Liverpool voor Monaco

© Pool via REUTERS

Takumi Minamino is de eerste transfer van Philippe Clement als coach van Monaco. De Japanner maakt de overstap van Liverpool en levert de Britten nog 15 miljoen euro op. Dankzij bonussen kan dit bedrag nog oplopen tot 18 miljoen euro.

Philippe Clement leek vorig seizoen na een dramatische start bij Monaco nog naar de uitgang. Een schitterende winstreeks zorgde er echter voor dat alle criticasters de mond werden gesnoerd. Ook dit seizoen hoopt Clement met Monaco verder te gaan op dat elan.

Na het vertrek van sterspelers Aurélien Tchouaméni (naar Real Madrid) en Cesc Fabregas (contract liep af) was Clement dan ook op zoek naar nieuwe spelers. Met Takumi Minamino heeft hij nu zijn eerste aanvallende versterking beet. Minamino maakt de overstap van Liverpool en kost tussen de 15 en de 18 miljoen euro. “We zijn erg tevreden”, klonk het bij Clement. “Hij was een prioriteit voor ons.”

Wie is Takumi Minamino?

Minamino kwam op de rader van heel wat Europese clubs nadat hij bij het Japanse Cerezo Osaka de prijs voor ‘Beste jonge speler’ in ontvangst mocht nemen. Pas in 2015 vertrok de Japanner naar Europa, voor een avontuur bij talentenfabriek Red Bull Salzburg.

Aan de zijde van Erling Haaland (nu Manchester City) en Dominik Szoboszlai (nu RB Leipzig) maakte Minamino furore in de Champions League. Het was daar dat hij ook in het oog sprong van Liverpool-coach Jürgen Klopp. De Duitse coach twijfelde niet en haalde de Japanner naar Engeland. Daar verliep het minder vlot. Bij Liverpool kwam Minamino slechts tot 53 optredens waarin hij 14 keer tot scoren kwam. Ook een uitleenbeurt aan Southampton bracht geen beterschap.

Bij het Monaco van Philippe Clement hoopt Minamino opnieuw met goede prestaties aan te knopen.

