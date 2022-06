Inflatie in Zimbabwe stijgt naar 191 procent, consumptieprijzen meer dan verdubbeld

En wij maar klagen dat alles duurder wordt in de winkel. Wat moeten ze in Zimbabwe dan zeggen. Op twee maanden tijd zijn de consumptieprijzen er meer dan verdubbeld, zo blijkt uit officiële statistieken.

De inflatie in het Afrikaanse Zimbabwe is in juni gestegen tot 191,6 procent op jaarbasis. Op twee maanden tijd zijn de consumptieprijzen er meer dan verdubbeld, blijkt uit officiële statistieken.

In april bedroeg de inflatie nog 96,4 procent. De prijzen voor olie voor voeding en brood zijn gestegen door de oorlog in Oekraïne.

In Zimbabwe doen de prijsstijgingen denken aan de hyperinflatie van 2008 en 2009, toen de centrale bank zelfs biljetten van 100.000 miljard Zimbabaanse dollar liet drukken. Die briefjes werden een verzamelobject.

Uiteindelijk werd de lokale munt opgegeven en voerde de overheid de Amerikaanse dollar en de Zuid-Afrikaanse rand in als betaalmiddel. In 2019 maakte de Zimbabwaanse dollar echter een comeback.