Driehoekige repen van Toblerone zijn straks geen Zwitserse chocolade meer

De bekende driehoekige chocoladerepen van Toblerone gaan binnenkort zonder de tekst ’of Switzerland’ door het leven. Vanaf volgend jaar wordt een deel ook in Slowakije geproduceerd.

De Amerikaanse eigenaar Mondelez wil de wereldberoemde repen niet alleen meer in de huidige fabriek in Bern produceren, maar vanaf volgend jaar uitbreiden naar Slowakije. Om meer te kunnen produceren, klinkt het.

De aangekondigde stap is volgens Mondelez nodig om aan de groeiende internationale vraag te voldoen, maar ligt in Zwitserland erg gevoelig. Sinds 1908 werd Toblerone namelijk alleen maar in Bern gemaakt. Dat staat ook zo op de verpakking.

Nu gaat Toblerone succesvolle Zwitserse producten als Milka achterna. Ook die chocolade wordt niet meer alleen in Zwitserland gemaakt en mag dus niet meer als Zwitserse chocolade worden verkocht. Bij Toblerone ligt het nog gevoeliger omdat het logo zowel de Matterhorn als de beer uit het wapen van Bern bevat, weet De Telegraaf.

Jaarlijks worden er zeven miljard Toblerone-repen gemaakt, waarvan 97 procent naar 120 landen wordt geëxporteerd. De driehoekige repen zijn bijvoorbeeld op vrijwel elk vliegveld ter wereld te koop in de taxfree-winkels. Volgens Mondelez gaat er in dergelijke winkels elke twee seconden een Toblerone-reep over de toonbank.

Om aan die wereldwijde vraag te kunnen blijven voldoen, wordt er vanaf volgend jaar zowel in Bern als in de nieuwe fabriek in Slowakije geproduceerd.