KV Mechelen: Mrabti mist competitiestart, schade bij Storm valt mee

Kerim Mrabti zal maandag niet aansluiten op de zomerstage van KV Mechelen. De Zweed blesseerde zich aan de kruisbanden bij de nationale ploeg. Bij Nikola Storm, die uitviel tijdens de oefenmatch in Kortrijk, valt de schade mee. Hij heeft wat last aan de lies.

Mrabti moest op training met de Zweedse nationale ploeg een tik incasseren op de knie. De flankaanvaller moet nog extra stabiliteitstesten laten doen door specialisten om te beslissen of hij geopereerd moet worden of niet. Wel is zeker dat hij de competitiestart met Malinwa op 24 juli thuis tegen Antwerp mist.

De Zweed zal maandag niet op training verschijnen. De andere internationals Walsh (Indonesië) en Oum Gouet (Kameroen) sluiten wel aan. Nog positief nieuws: de blessure bij Storm valt mee. Hij viel uit tijdens de oefenmatch tegen Kortrijk met last aan de lies, maar had dat eerder op de week al gevoeld en was slechts wat overbelast.