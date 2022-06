Berlijnse burgemeester in de val gelokt tijdens ‘deepfake’-gesprek met collega Klitsjko van Kiev

De burgemeester van Kiev, Vitali Klitsjko, heeft onbewust verschillende Europese burgemeesters in de val gelokt met zogenaamde “deepfake”-video’s. Ze dachten dat ze met Klitsjko aan het praten waren via videchat, maar de beelden waren nep. Dat beseften ze pas toen ze plots vreemde vragen begonnen te krijgen van de Oekraïense burgemeester.

In Duitsland loopt alvast een onderzoek naar iemand die zich met hulp van ‘deepfake’-technologie als Klitjsko voordeed bij de Berlijnse burgemeester Franziska Giffey. De politie vermoedt dat het incident politiek gemotiveerd was.

Volgens de woordvoerster van de burgemeester verliep het eerste kwartier van het gesprek normaal, maar kwamen daarna onderwerpen aan bod die bij de burgemeester toch twijfel deden ontstaan.

“Het eerste kwartier was totaal onopvallend”, zegt Giffey’s woordvoerster Lisa Frerichs. “De veronderstelde heer Klitsjko vroeg hoe het met de vele Oekraïense vluchtelingen ging in Berlijn, hoe we ermee omgingen, wat de aantallen waren… Een volkomen normaal gesprek, zoals we hadden verwacht”, vertelt ze over het videogesprek.

LHBT-optocht in Kiev

Maar toen kwamen onderwerpen ter sprake die twijfels opriepen. Zo wilde de man, die sterk op Klitsjko geleek, weten of er veel Oekraïners in Duitsland probeerden om een sociale uitkering te krijgen. Hij vroeg ook of Berlijn Kiev kon adviseren en bij staan in de organisatie van een LHBT-optocht. “Een vreemde vraag toch voor de burgemeester van de hoofdstad van een land dat in oorlog is”, zegt Frerichs. Toen heeft Giffey de verbinding verbroken.

De Oekraïense ambassadeur in Duitsland bevestigde later dat Giffey niet met Klitsjko had gesproken en er dus waarschijnlijk sprake was van deepfake-technologie

Ook de Madrileense burgemeester José Luis Martinez-Almeida werd gecontacteerd door de valse Klitsjko, zo bevestigde zijn woordvoerder. Ook hij brak het gesprek af.

Wie er achter de oplichting zit is niet bekend.

De Berlijnse burgemeester Franziska Giffey liet wel al weten dat ze zo snel als mogelijk echt met haar collega van Kiev wil praten. Maar dan via een beveiligde lijn.