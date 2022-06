Geeft het abortusarrest van het Amerikaanse Hooggerechtshof de Republikeinen en vooral Donald Trump de wind in de zeilen? Rechts Amerika heeft in elk geval decennia gevochten voor een verbod dat straks in de helft van de vijftig staten wordt ingevoerd. De Republikeinen reageren officieel ook tevreden op het arrest. Maar verrassend genoeg zijn ze achter de schermen veel minder in hun nopjes.