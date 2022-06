Ewoud Pletinckx over transfer van Zulte Waregem naar OH Leuven: “Voelt als een stap hogerop”

OH Leuven shopt Belgisch deze zomer. Ewoud Pletinckx (21) is een van de drie aanwinsten uit eigen land. Ondanks zijn jonge leeftijd is hij gehaald om op korte termijn een leidersfiguur te worden aan Den Dreef. Op stage in Horst maakt hij tijd voor een babbel over zijn enigszins verrassende transfer, zijn familieband met Casper De Norre en zijn studies als vastgoedmakelaar.

“Als er iets ontbrak bij ons vorig seizoen, was het leiderschap”, zegt Marc Brys. “Daarvoor hebben we Ewoud gehaald.” De verwachtingen rond Pletinckx lijken behoorlijk hooggespannen bij OH Leuven, maar hij lijkt niet meteen iemand daar onder gebukt gaat. Voor ons zit een zelfverzekerde, intelligente jongeman.

Leg eens uit waarom je voor OH Leuven gekozen hebt. Er waren wel wat mensen verrast dat je Zulte Waregem na negen jaar verliet.

“Ik heb het gevoel dat de ambities hier hoog liggen en voor mij voelt het als een stap hogerop. Bij Zulte Waregem ben ik altijd als jeugdproduct beschouwd, terwijl ik hier toekom als volwaardig A-kernspeler.”

Had je de indruk dat je aan het plafonneren was bij Zulte Waregem?

“Misschien wel. De afgelopen jaren zijn niet makkelijk geweest. Ik heb veel tegen de degradatie gespeeld en verwacht in Leuven iets meer stabiliteit, waardoor ik zelf hoop te kunnen groeien.”

Zijn er hier spelers die je al eerder kende?

“Mandela Keita en Jo Gilis ken ik van bij de nationale jeugdteams en Casper De Norre is zelfs verre familie van mij. Dat wist mijn opa mij te vertellen, en Casper zei me dat zijn grootvader er hem ook al op gewezen had.”

Brys noemt jou, ondanks je leeftijd, een leider. Heeft dat altijd in je gezeten?

“Toch wel. Bij de jeugd was ik vaak kapitein, zowel bij de club als bij de nationale jeugd, en ik heb dat ook doorgetrokken bij de eerste ploeg. En het is ook mijn bedoeling om dat bij OHL door te trekken.”

Kan een 21-jarige al de leider van de OHL-defensie worden?

“Als centrale verdediger moet je altijd aansturen. Op het veld ben ik zeker en vast een leider, naast het veld is het misschien nog aan anderen, die al langer bij de club zijn, om de groep aan te sturen.

Wat zijn de ambities dit seizoen?

“We moeten goed starten en in eerste instantie nooit in de zone komen waarin je stress krijgt voor de drie degradatieplaatsen. De linkerkolom lijkt mij een gezonde ambitie, en er zijn altijd ploegen die een uitzonderlijk jaar kennen, en ik denk wel dat OHL mag dromen van een seizoen waarin we eens aan de top meedraaien.”

Hoe luiden jouw individuele ambities?

“Het is tijd voor een volgende stap. Volgende zomer is er het EK voor beloften en in het vooruitzicht daarvan is het voor mij heel belangrijk om komend seizoen veel te spelen. OHL wilde mij heel graag en ik voel dat ze mij hier als een basisspeler zien.”

Hoe zit het nog met jouw studies Rechten?

“Ik was daarmee begonnen toen ik nog bij de beloften van Zulte Waregem zat en nog geen zekerheid had over een leven als profvoetballer. Na mijn eerste jaar in de A-ploeg ben ik gestopt, maar daarna heb ik wel beslist om vastgoedmakelaar te volgen in avondschool en daarbij zit ik nu aan de laatste loodjes. Ik heb hier even de stage moeten verlaten om een examen af te leggen en maandag volgt nog de eindwerkverdediging.”

En daarna even op voetbal concentreren, of ga je nog verder studeren?

“Ik wil nog iets anders studeren. Ik vind het belangrijk om nog iets naast het voetbal te doen, maar ik wil er ook voor zorgen dat ik na het voetbal een brede waaier aan mogelijkheden heb.”