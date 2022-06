Motorrijder komt om bij aanrijding in Sprimont, 19-jarige automobilist verongelukt in Ath

Bij een aanrijding zaterdagmorgen tussen een auto en een motorfiets in Sprimont, in de provincie Luik, is de motorrijder om het leven gekomen, zo is van het parket van Luik vernomen. De man was rond de 50 jaar oud.

Het ongeval gebeurde op de N666, ter hoogte van het dorp Adzeux. De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar volgens de eerste elementen van het onderzoek was de motorrijder aan het inhalen toen het tot de aanrijding kwam.

In Ath, in de provincie Henegouwen, reed een automobilist van 19 jaar zaterdag tegen een boom. Aan het eind van de middag verloor hij in de deelgemeente Ormegnies door een nog onbekende oorzaak de controle over het stuur in een bocht, meldde het parket van Doornik-Bergen. “De VW Polo belandde tegen een boom. De bestuurder, een inwoner van Morlanwelz, zat alleen in de auto.”