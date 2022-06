Woning onbewoonbaar en man gewond bij zware brand in Zwevegem

Bij een verwoestende brand in de Beekstraat in Zwevegem is een man gewond geraakt. De brandweer had veel moeite om het vuur onder controle te krijgen en één van de bewoners moest door hen geëvacueerd worden. De bovenverdieping brandde volledig uit en het huis is onbewoonbaar.

De brandweer werd rond kwart voor twaalf ’s nachts opgeroepen maar het vuur was waarschijnlijk al even aan de gang. In de vrijstaande villa in de Beekstraat woonden een bejaarde vrouw en haar zoon.

De vrouw sliep op de benedenverdieping en kon toen ze de brand opmerkte snel naar buiten vluchtten. In paniek ging ze hulp halen bij de buren. De bejaarde vrouw was erg onder de indruk van de feiten maar bleef ongedeerd en werd goed opgevangen door de buren. Haar nog inwonende zoon, die op de eerste verdieping sliep, had minder geluk.

Rookmelder

“Waarschijnlijk werd hij gewekt door een rookmelder”, zegt brandweerofficier Stefaan Vanneste van brandweerpost Zwevegem. “Maar de brand moet al even aan de gang geweest zijn. Tegen dat wij ter plaatse waren, sloegen de vlammen al door het dak. De zoon raakte bevangen door de rook en kon de woning niet op tijd verlaten. Onze diensten vonden hem bij de trap en moesten hem evacueren. Hij was nog bij bewustzijn maar had veel rook binnengekregen en werd later met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Zulke zaken maken we als brandweer liever niet mee maar het is waarom we er zijn.”

Nadat het slachtoffer in veiligheid gebracht was, hadden de brandweerdiensten nog grote moeite om het vuur onder controle te krijgen. “Door de grote hitte was het enkel mogelijk om van buitenaf te blussen. Daarom duurde het een hele tijd vooraleer de vlammen gedoofd waren. De benedenverdieping hebben we kunnen vrijwaren maar de bovenverdieping is verloren.”

De oorzaak van de brand is niet duidelijk, er is een deskundige aangesteld. JOF